Previsão de neve pode repetir sequência de eventos climáticos de 1941

O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) emitiu nesta terça-feira (28) um alerta para a possibilidade de neve em regiões de Santa Catarina e Rio Grande do Sul. O fenômeno pode ocorrer em meio às chuvas que atingem os dois estados.

Há também previsão de fortes ventos costeiros para RS e SC. O Inmet disse que pode haver uma intensificação dos ventos nas regiões litorâneas, movimentando dunas de areia sobre construções na orla.

Os acontecimentos acabam fazendo muitos recordarem dos eventos climáticos de 1941. Naquele ano, uma frente fria trouxe chuvas e nevascas para a região, um ciclo que começou com a pior enchente da história de Porto Alegre.

Em 1941, Porto Alegre enfrentou a maior enchente já registrada até então. Entre abril e maio, a capital gaúcha foi assolada por 24 dias de chuvas ininterruptas, elevando o nível do Lago Guaíba a 4,75 metros. Na época, cerca de 70 mil pessoas ficaram desabrigadas, representando um quarto da população da cidade. Comércios ficaram submersos e a cidade parou, dependendo de barcos para transporte.

No final de maio de 1941, após a enchente, a serra gaúcha foi coberta por neve. Em Caxias do Sul, a nevasca começou em 28 de maio, formando uma camada de 25 centímetros que cobriu telhados, ruas e calçadas. A nevasca voltou em junho, e outras cidades como Canela, São Francisco de Paula e Gramado, que também registraram grandes acúmulos de neve.

Rua Júlio de Castilhos na Nevasca de 1941

Foto: Acervo Antônio Olmiro dos Reis