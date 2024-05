Canella Cineclube apresenta: Cinema Ambiental, em junho, com 6 datas

Durante o mês de junho, o Canella Cineclube apresentará uma série especial de exibições cinematográficas, destacando questões socioambientais. Diante do cenário que acompanhamos nos últimos tempos e os eventos climáticos extremos que nosso Estado e o país vem vivendo, somado ao negacionismo de autoridades, essas sessões pretendem aumentar a conscientização para a preservação ambiental e promover discussões sobre as graves mudanças atuais que enfrentamos.



Serão exibidas doze obras cinematográficas, incluindo curtas e longas-metragens, cuidadosamente selecionadas pelo nosso curador de conteúdo Izaías Reginato. Cada sessão será seguida de debates com professores e ambientalistas convidados, com destaque para o cacique do povo kaingang, Maurício Salvador.



O Canella Cineclube, que há 15 anos promove a cultura cinematográfica na cidade, vê neste projeto uma oportunidade de unir a paixão pela sétima arte com a necessidade urgente de refletirmos sobre a preservação da natureza e ação contra as tragédias climáticas.



As exibições e os debates serão realizados em diversos pontos da cidade, facilitando o acesso da comunidade e incentivando a participação de todos os interessados.

A estreia será no sábado, 15 de junho, no Parque do Palácio, com entrada franca e classificação livre.

A partir das 18h, serão exibidos dois documentários: “Para onde foram as andorinhas” curta-metragem com direção de Mari Corrêa, de 2015 e com 20min de duração; e na sequência o longa “O jabuti e a anta” (2018), que tem direção de Eliza Capai, com 1h10min de duração. Após os filmes, inicia o debate, com previsão de 40 minutos.

Em caso de condições climáticas adversas, a sessão será transferida para o Cidica, com aviso prévio.



O projeto Canella Cineclube apresenta: Cinema Ambiental está sendo realizado com recursos da Lei Paulo Gustavo do município de Canela, em coprodução da Epuã e Bacanas Produções e apoio do Cidica.