Parador Hampel promove caça aos cogumelos silvestres neste sábado em São Chico

Aulas de identificação e coleta de cogumelos são conduzidas pelo biólogo Jeferson Timm e incluem degustação de receitas e almoço no restaurante Ana Terra. As vagas são limitadas.

Começa neste sábado (1), em São Francisco de Paula, a temporada de caça aos cogumelos silvestres da Serra Gaúcha. A experiência será no Parador Hampel, acompanhada de almoço no restaurante Ana Terra. A atividade inclui saída de campo para aula prática e teórica com o biólogo Jeferson Müller Timm, autor do projeto Primavera Fungi. A segunda edição já está marcada para o dia 16 de junho. As vagas são limitadas e devem ser feitas antes do evento.

Na caçada aos cogumelos, os participantes terão uma atividade gastronômica com o chef Marcos Livi, que vai ensinar como preparar os cogumelos colhidos. Os inscritos ainda poderão passear pelas cachoeiras, lago e mata nativa da histórica propriedade.

O Rio Grande do Sul, principalmente a região dos Campos de Cima da Serra, é um grande produtor do ingrediente, que tem grande potencial de movimentar o mercado da gastronomia e ainda garantir o sustento de famílias de moradores da região.

O acesso a São Francisco de Paula, a partir da Capital, ocorre via Igrejinha.

O que: Oficina teórica e prática com o biólogo Jeferson Müller Timm

Onde: Parador Hampel (Rua Boca da Serra, 445), em São Francisco de Paula

Quando: Dia 1 de junho, das 11h30min às 16h

Valor: R$ 350 por pessoa (almoço incluso)

Reservas: (54) 99692-9717 ou pelo e-mail reservas@paradorhampel.com

Saiba mais

O livro Primavera Fungi – Guia de Fungos do Sul do Brasil é uma publicação com conteúdo em formato inédito no Brasil. Construído na forma de guia visual e desenvolvido de forma didática, apresenta o tema em 384 páginas, onde são abordadas mais de 170 espécies de fungos em imagens detalhadas, com indicação sobre comestibilidade, locais de ocorrência e época do ano em que podem ser encontrados.

O autor: Jeferson Müller Timm é Biólogo, formado pela Universidade Feevale e Mestre em Engenharia Civil pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos. Fundador do Instituto Daterra de Permacultura, facilita cursos, desenvolve projetos e pesquisas nas áreas de ecologia aplicada, ecossistemas construídos e sustentabilidade.

O chef

Natural de São Francisco de Paula, Marcos Livi é proprietário do Parador Hampel desde 2017 e do Grupo Bah, uma rede de empreendimentos que valoriza a cultura gaúcha na capital paulista com os bares Verissimo, Quintana, Brique, Napoli Centrale e FFBurger.

Parador Hampel, patrimônio de São Chico

Hotel centenário, bem patrimonial de São Francisco de Paula, foi inaugurado em 1899 como uma hospedagem. Está instalado em uma área de 25 hectares de mata nativa preservada, com seis cachoeiras e um lago.

Apresenta o menu do restaurante Ana Terra e o A Ferro e Fogo, uma experiência ao redor do fogo promovida aos domingos e que também percorre o país.