Secretaria de Obras trabalha na limpeza e construção de contenção na RS-235

🚜 Serviços foram retomados na manhã desta quarta-feira (29) após melhora das condições climáticas, sendo que a projeção é de liberação de meia pista no sentido Canela/Gramado até esta quinta-feira (30)!

🚧 A Prefeitura de Gramado, por meio da Secretaria de Obras, está prestando suporte à EGR – Empresa Gaúcha de Rodovias nos trabalhos de limpeza e recuperação da RS-235, no trecho entre o Posto Sapatus e a antiga Concessionária da Fiat. A melhora das condições climáticas permitiu que máquinas e servidores atuem no local desde a manhã desta quarta-feira (29).

👷🏼 Os serviços estão concentrados na limpeza da pista com a retirada de material e construção de uma barreira de contenção nas margens da rodovia, semelhante a que foi executada nas proximidades do Parque Knorr. O secretário de Obras, William Rodrigo Camillo, destaca que as equipes atuarão no local até o final do dia e que a perspectiva é de que ao menos meia pista no sentido Canela/Gramado seja liberada para o fluxo de veículos até amanhã, dia 30 de maio, feriado de Corpus Christi.