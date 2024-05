Eu Sou A Favor de Um Vereador Ganhar Mais de Nove Mil Reais

Esse é o título e a realidade que esta coluna te apresenta. Nesta quarta-feira surgiu a informação da majoração de valores para os subsídios dos vereadores para a próxima legislatura. Segundo o proposto pela mesa diretora da casa, composta por Jeferson Oliveira, Carla Reis, Alberi Dias e Carmen Seibt serão exatos nove mil duzentos e sessenta e oito reais com vinte e cinco centavos. Além de Quinze mil reais para secretários e mais de vinte e sete mil para prefeito.

Vamos a parte dos vereadores. Eu sou muito, mas muito a favor de se pagar o valor proposto. Mas óbvio que precisamos dar uma mudada na forma como eles andam chegando ao cargo e também fazendo das atribuições do mesmo.

Primeiramente para se tornar candidato ele precisaria fazer uma prova. Afinal nove mil reais é valor do salário de um bom concurso público não é? Então uma prova com questões de português (alguns já rodariam aí) outras tantas questões sobre a história da nossa cidade, além de, obviamente, perguntas sobre a atuação inerente ao cargo seriam cabais para os pretendentes.

Passou na prova? Pode ser candidato! Se elegeu? Vai cumprir horário pertinente com seu salário. Acho que quarenta horas semanais, mas trabalhadas mesmo está ótimo. O Edil faltou? Desconta. Saiu da sala no meio de uma sessão para fazer fofoca nos corredores? Advertência! Terceira advertência? Rua. Fez promessas em sessão da câmara e não cumpriu no prazo: Multa no salário. Não soube se utilizar dos recursos dispostos a ele: Tira do bolso. Garanto que muitos sairiam devendo ao final do mês.

Muitos dizem que não adianta espernear, que é no voto que se mudam as coisas. Não tenho dúvida nenhuma disso. Portanto fiquem de olho inclusive no voto dos vereadores em questões interessantes como esta. Muitos dos que vão definir isto estarão pedindo para você confirmar número deles nas urnas. Poderemos ter alguns inclusive saindo candidatos a prefeito. Fiquem muito atentos!

Sobre o salário dos secretários: neste caso concordo e muito. Para mim é um valor justo para o cargo que precisam exercer. O problema não é o investimento e sim, em algumas vezes, o escolhido para exercer a função. Tanto que alguns caíram na Operação Cáritas e foram dar expediente na Rua Jahyr da Silva Veiga.

Em tempo. A renda média de um morador de canela hoje é menos de um terço do valor que um vereador pode vir a ganhar nos próximos quatro anos. Cuide bem do seu voto e cobre o seu candidato caso o mesmo se eleja. Você pode ter que trabalhar três meses ou muito mais para pagar um mês do digno (ou nem tanto) salário de um edil!