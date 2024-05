Patram de Canela realiza salvamento de Papagaio-Charão

Na última quarta-feira (29/05), policiais militares do 2° Pelotão de Policiamento Ambiental de Canela (Patram) realizaram o salvamento de um exemplar de Papagaio Charão, uma espécie nativa da região.

A ave foi entregue aos policiais por populares que a salvaram de um ataque de cães, sendo encaminhada para uma avaliação médica veterinária, garantindo que ela recebesse os devidos cuidados após o incidente e logo depois a destinação pela SEMA (Secretaria Estadual De Meio Ambiente).

O Papagaio-Charão é uma espécie de papagaio endêmica do sul do Brasil, particularmente no Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Essa espécie é conhecida por suas cores vibrantes e é considerada vulnerável devido à perda de habitat e captura ilegal.

A ação dos Policiais Militares do 2° Pelotão de Policiamento Ambiental de Canela demonstra o compromisso das autoridades com a proteção da fauna local e a importância da colaboração da comunidade na preservação das espécies ameaçadas.