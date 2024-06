Ministro Renan Filho assinará ordem de serviço para construção de nova ponte sobre o rio Caí, na BR-116/RS

Na ocasião, o ministro também deve vistoriar ponte provisória a ser instalada no último ponto interditado da rodovia



Devido às adversidades climáticas registradas na região do Rio Grande do Sul nesta segunda-feira (3), o ministro dos Transportes, Renan Filho, remarcou a visita a Caxias do Sul (RS) para 9h desta terça-feira (4). Na ocasião, será assinada ordem de serviço para construção da nova ponte sobre o Rio Caí (BR-116, Km 174): os trabalhos a serem realizados no local incluem demolição da estrutura avariada pela força das águas e instalação de uma ponte provisória, a partir dos próximos dias, até que a travessia definitiva fique pronta.

O serviço de preparação para a estrutura provisória já foi iniciado pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) e a instalação deve ser feita pelo Exército Brasileiro. Está previsto atendimento à imprensa ao fim do evento de assinatura da ordem de serviço: não há necessidade de credenciamento prévio nem está prevista transmissão on-line da agenda.

SERVIÇO

O quê: Visita a obras e assinatura da OS para reconstrução da ponte sobre o Rio Caí, em Caxias do Sul (RS)

Quando: Terça-feira (4), às 9h

Onde: BR-116, Km 174 – Caxias do Sul (RS)