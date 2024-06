Patram de Canela e Secretaria do Meio Ambiente atendem denúncias de atividades irregulares no município

Na última segunda-feira, 3 de junho, uma operação conjunta entre Policiais Militares do 2° Pelotão de Policiamento Ambiental de Canela e fiscais da Secretaria de Meio Ambiente resultou na identificação e interrupção de atividades irregulares no município.

Atendendo a denúncias da comunidade, as equipes se dirigiram a dois locais específicos. No primeiro, foi constatada uma intervenção ilegal em uma Área de Preservação Permanente (APP), onde ocorria a canalização de um córrego e o início da construção irregular de uma moradia. Tal intervenção em APPs é estritamente regulamentada para proteger ecossistemas sensíveis e garantir a sustentabilidade ambiental.

No segundo local, as autoridades identificaram uma operação de reciclagem de resíduos sendo conduzida sem a devida licença ambiental, além do depósito irregular de materiais recicláveis. A falta de licenciamento adequado e o manejo incorreto de resíduos representam sérios riscos ambientais e à saúde pública.

Diante das irregularidades, foram adotadas as medidas administrativas cabíveis. A ação demonstra o compromisso das autoridades em fiscalizar e combater atividades que ameaçam o meio ambiente e descumprem a legislação vigente, garantindo a proteção dos recursos naturais e a segurança da comunidade.