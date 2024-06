Space Adventure reabre em Canela com promoção exclusiva para gaúchos

Após um período de fechamento temporário, o Space Adventure em Canela reabriu suas portas para o público. A decisão de fechar o parque não foi fácil, mas foi motivada por um desejo profundo de solidariedade para com as famílias e todos os gaúchos afetados pelo recente desastre climático no Rio Grande do Sul.

Agora, com a reabertura, o Space Adventure lança uma promoção especial para os gaúchos. Reconhecendo a resiliência e a solidariedade do povo do Rio Grande do Sul, o parque criou um desconto exclusivo para os residentes do estado. A oferta é válida para compras realizadas até 30 de junho de 2024, mas os ingressos podem ser utilizados até 12 meses após a compra. Para aproveitar o desconto, basta apresentar um comprovante de residência válido e atualizado em nome do titular da compra na bilheteria. Acompanhantes também têm direito ao desconto, mediante comprovação de vínculo entre ambos.

Durante o período de fechamento, o Space Adventure não permaneceu inativo. Demonstrando seu compromisso com a comunidade, patrocinou uma live solidária e em parceria com o Grupo Oceanic, direcionou todo o valor arrecadado em 24h nas vendas online de ingressos para ajudar as vítimas da tragédia. As atrações participantes dessa iniciativa incluíram o Oceanic Aquarium, Aventura Jurássica, Classic Car Show, Aventura Pirata, e Space Adventure em Balneário Camboriú (SC) e Canela (RS).

O Space Adventure deseja que o sol brilhe intensamente para todos os gaúchos, proporcionando momentos inesquecíveis na Serra Gaúcha. A reabertura do parque é um convite para criar memórias especiais, aproveitando todas as atrações e a hospitalidade única que Canela tem a oferecer.

Sempre lembrando que o Space Adventure oferece nove espaços distintos, incluindo um cinema introdutório à viagem à Lua, exposição com mais de 270 itens originais da NASA, incluindo os programas espaciais Mercury, Gemini e Apollo, Sala de Comando de Houston, simulação de subida ao topo do foguete Saturno V, sala de cinema com cadeiras simulando voo à Lua, ambiente lunar, preview de futuras missões, área de jogos, Planetário e loja com itens oficiais da NASA.

SERVIÇO

Horário de funcionamento no mês de Junho: de quarta a segunda-feira das 10h às 18h, entrada permitida até as 17h. Fechado nas terças.

Local: Avenida Ernani Kroeff Fleck, 960 – Vila Suíça, Canela/RS

Ingressos online à venda pelo site www.spaceadventure.com.br válidos por 12 meses e sem necessidade de reagendamento