3.4 Sonho de liberdade: etapas da vida financeira

Caro leitor, chegamos ao fim da etapa sobre padrão de vida, onde falamos de plano de contas pessoal e gestão de dívidas. E para concluirmos, o tema de hoje será liberdade financeira.

Independência e liberdade financeira são quase desejos universais, a grande maioria das pessoas sonha em tê-las, mas qual motivo de tão poucas pessoas chegarem a esse resultado se está entre os objetivos mais desejados da humanidade? Um dos fatores é a falta de clareza do que significam esses termos, como calcular quanto cada uma dessas etapas representa na vida financeira de uma pessoa, qual valor precisa ser acumulado mensalmente para alcançar.

A inteligência financeira trata esses termos conceitualmente como as etapas da vida financeira de uma pessoa: a segurança, a independência e a liberdade financeira.

Antes de mais nada vamos abrir um parêntese para explicar que quando você se deparar com os termos reserva financeira, colchão financeiro, cobertura de capital ou reserva de emergência estamos falando das mesmas coisas, porém não gostamos de usar o termo reserva de emergência, já que tem uma conotação negativa. Quando pensamos nessa reserva, o ideal é que ela seja 6 vezes o valor dos seus gastos mensais, para que assim seja possível suprir todas as necessidades de sua família diante de possíveis situações adversas, como doenças ou demissão. Agora vamos entender na prática como saber calcular quanto custa a segurança financeira?

Vamos supor que as suas despesas mensais ou custo de vida sejam de R$ 5.000,00, para ter segurança financeira você precisa fazer em média R$ 5.000,00 de renda e ter uma reserva financeira de 6 x R$ 5000,00 = R$ 30.000,00. Quando você atingir essas duas variáveis é porque atingiu o primeiro degrau da sua vida financeira, ou seja, a segurança.

Após alcançar a segurança, você pode começar a trabalhar na construção do segundo degrau de sua escada da vida financeira, a independência. Para isso, precisa de ativos que rendam através de renda passiva o valor igual ao seu padrão de vida, que aqui no exemplo é de R$ 5.000,00. Para chegar a esse número, você precisa saber qual sua capacidade de fazer o dinheiro render, caso não tenha uma referência, pode utilizar como base um indicador econômico (SELIC, CDI) ou a média do mercado financeiro escolhido. Nós sugerimos a utilização do índice referencial médio de 0,70% livre de Imposto de Renda.

Para calcular à independência financeira a fórmula é (Padrão de vida/rentabilidade mensal) R$ 5000,00 / 0,7% = R$714.285,71, ou seja, precisa acumular R$714.285,71. Quando chagar a esse montante não vai mais depender de seu trabalho para pagar suas contas, ou seja, estará independente financeiramente.

E a liberdade financeira deve ser um número, que pode ser encontrado acrescendo 30% = 1/3, ao volume de renda passiva, ou seja, o número da independência financeira, com a função de retroalimentar investimentos e continuar fazendo o patrimônio crescer. Neste caso, para atingir a liberdade no seu padrão atual de R$5.000,00, precisa fazer o seguinte cálculo (Padrão de vida x 1,3) /rentabilidade mensal), (R$ 5000,00*1,3) =R$ 6.500/0,7% = R$ 928.571,42, assim precisará acumular o valor de R$ 928.571,42.

Agora já sabe como calcular os números das 3 etapas da vida financeira, basta estipular as datas para saber quanto precisará acumular mensalmente para chegar a cada uma dessas das etapas. Oba estamos prontos para falar de INVESTIMENTOS nas próximas semanas, se você perdeu os conteúdos até aqui corre LER as colunas anteriores e INVISTA esse tempo em sua VIDA FINANCEIRA, tenha certeza que vai lhe render bons frutos!