Driblando a crise, Sindtur aumenta número de associados com parcerias e ações para auxiliar empresas

No momento atual com situações difíceis em todos os setores da economia, o Sindtur Serra Gaúcha enfrenta a crise com ações que vem gerando resultados. “Um período complicado, e que estamos enfrentando com seriedade, com responsabilidade, e o resultado disso é que estamos conquistando novos associados, pois sabem que estamos trabalhando para auxiliar cada vez mais as empresas”, conta Lisa Gottschalk, Executiva da entidade.

Nos dias atuais estar associado em uma das mais importantes entidades empresariais da Região das Hortênsias tem suas vantagens. São mais de 200 associados que podem atualmente, usufruir as mais diversas ações que o Sindtur Serra Gaúcha se propõem para apoiar seus parceiros. E este número vem crescendo dia a dia. “O aumento do número de associados nesse momento demonstra que estamos no caminho certo, estamos felizes com isso”, relata Lisa.

O Sindtur Serra Gaúcha representa empresas do setor da hotelaria, gastronomia, parques, museus e agências de turismo e receptivo.

A entidade vem de forma constante participando de ações com os governos municipal, estadual e federal, além de estar presente em Conselhos municipais defendendo tudo que interessa para seu associado.

Entre as diversas ações que beneficiam os associados está:

– a representatividade em acordos e convenções coletivas junto ao Sindicato Laboral, que já resultaram em suspensão de contratos de trabalho pelo Bolsa Qualificação;

– a formação profissional com foco na gestão de negócios hoteleiros em cursos e treinamentos sendo estimulados constantemente pelo Sindicato;

– a realização de mais de 70 convênios com empresas e prestadores de serviço e que podem ser utilizados de forma direta pelo associado;

– uma Assessoria Jurídica para as empresas associadas;

– a utilização de um Banco de Talentos permanente e atualizado para a busca de profissionais para o setor.

– a disponibilização da plataforma tecnológica Flutua, que possibilita cada vez mais que as empresas associadas possam realizar análises diárias com vários filtros de forma mais ampla verificando o fluxo de visitantes para poderem programarem e traçar estratégias em vários períodos do ano.

Mais informações como sua empresa pode estar associada ao Sindtur Serra Gaúcha e usufruir de diversas vantagens podem ser obtidas pelo WhatsApp (54) 9.9713-9801.