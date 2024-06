Definidos os confrontos das 4ªs de final da 3ª divisão de Futsal de Canela

Oito equipes seguem na disputa pelo título. Confrontos acontecem nesta sexta (07)

Assista a transmissão dos jogos

O Ginásio Carlinhos da Vila recebeu a segunda noite de partidas eliminatórias das oitavas de final do Campeonato Municipal de Futsal – 3ª divisão de Canela, nesta quarta (5), com ótima presença de público.

No primeiro jogo da noite, União Rancho Grande e Garfo 7 Bombacha empataram em 2 x no tempo normal e a decisão foi para os pênaltis, com vantagem para o Garfo que encerrou a sequência com 5 x 4, passando para a próxima fase.

Galera da Estevão e Del Trago fizeram o segundo jogo da noite, com vitória do GDE por 5 x 0. Destaque para o goleiro Jadão que marcou três vezes.

Certinho Evento e Atlético Canelense terminaram empatados em 1 x 1 e foram para a marca dos pênaltis. O Certinho desperdiçou duas cobranças e o Atlético passou para a próxima fase.

O último confronto da noite também foi decidido nas cobranças de pênaltis, após Rio Branco e Amigos do Brasil ficarem em 1 x 1 no tempo normal. Foram 15 cobranças até que o Rio Branco desperdiçou dando a vaga ao Amigos do Brasil.

Desta forma, ficaram definidos os jogos das quartas de final, que acontecem nesta sexta (7), a partir das 19h com os enfrentamentos entre:

– Âncora C x Amigos do Brasil

– JA Futsal x Atlético Canelense

– Real Matismo X Galera da Estevão

– GDE BBZ X Garfo e Bombacha

As equipes vencedoras automaticamente já estarão classificadas para a segunda divisão e jogarão a semifinal na próxima segunda (10). O Portal da Folha irá transmitir todos os jogos dos mata-mata da 3ª divisão de Futsal de Canela, pelo YouTube do Portal da Folha TV.