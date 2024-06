Ministros do Turismo e de Reconstrução visitam região para tratar estratégias para retomada do turismo 

Em uma ação estratégica voltada para impulsionar a recuperação econômica do Rio Grande do Sul, os ministros Celso Sabino, do Turismo, e Paulo Pimenta, da Secretaria Extraordinária de Apoio à Reconstrução do RS, visitaram nesta quarta-feira (05) a região. Em reunião com prefeitos, secretários municipais, representantes do setor turístico (TRADE) e a imprensa local, os ministros apresentaram um conjunto de iniciativas do governo federal destinadas a fortalecer o turismo na região e, consequentemente, promover o desenvolvimento econômico do estado.

Durante as conversas, realizadas em pontos turísticos emblemáticos das cidades, um dos pedidos centrais do TRADE foi a reabertura do Aeroporto Internacional Salgado Filho, em Porto Alegre, para 30 de agosto. O aeroporto está fechado após ter sido atingido por uma inundação decorrente das fortes chuvas que castigaram o estado recentemente. A reabertura do aeroporto é considerada essencial para o aumento do fluxo de turistas na região, facilitando o acesso às cidades.

Os ministros detalham as ações previstas no plano federal de apoio ao turismo gaúcho, que incluem campanhas de divulgação para atrair visitantes nacionais e internacionais. “Estamos trabalhando fortemente para retomada do Rio Grande do Sul porque a chuva vai parar, a água vai secar, a lagoa vai descer e o crescimento econômico vai voltar, porque todos nós entendemos que o crescimento econômico salva vidas, promove a geração de empregos e uma distribuição de renda democrática Nosso objetivo é alavancar ainda mais essa vocação turística da região das hortênsias, criando empregos e gerando renda para a população local,” afirmou Celso Sabino. Ele destacou a importância da colaboração entre o governo federal, os governos locais e a iniciativa privada para o sucesso das iniciativas.

Paulo Pimenta, por sua vez, sublinhou a necessidade de uma abordagem integrada para a reconstrução econômica do estado, ressaltando o papel vital do turismo nesse processo. “Estamos comprometidos em oferecer todo o apoio necessário para que o Rio Grande do Sul se recupere e se fortaleça economicamente. O turismo é uma das principais alavancas para essa recuperação, e vamos trabalhar incansavelmente para potencializar suas oportunidades,” declarou o ministro.

As ações anunciadas fazem parte de um esforço mais amplo do governo federal para reativar a economia brasileira, com o turismo sendo um dos pilares estratégicos desse processo. A expectativa é que, com a implementação das medidas e a reabertura do aeroporto, o Rio Grande do Sul não só recupere o dinamismo econômico, mas também se consolide como um destino turístico de referência no Brasil e no exterior.

Secretários de Turismo do Estado e de Canela se reúnem com o TRADE para traçar estratégias de retomada após-chuvas no Rio Grande do Sul

Na última terça-feira (4), o Secretário do Turismo do Estado, Luiz Fernando Rodriguez Júnior, e o Secretário de Turismo e Cultura de Canela, Gilmar Ferreira, se encontraram com representantes do setor turístico (TRADE) para discutir as demandas e definir os próximos passos para a retomada do turismo na cidade de Canela, fortemente impactada pelas recentes chuvas que atingiram a região.

O encontro, realizado no Grande Hotel de Canela, teve como objetivo central o alinhamento de estratégias para recuperar o fluxo turístico e minimizar os prejuízos ocasionados pelas condições climáticas adversas. “Estamos aqui para ouvir as necessidades do setor, identificar os principais desafios e trabalhar juntos para encontrar soluções que permitam uma recuperação rápida e eficiente”, destacou Luiz Fernando Rodriguez Júnior durante a reunião.

As fortes chuvas que caíram sobre o Rio Grande do Sul nas últimas semanas causaram não só danos materiais, mas também afetaram significativamente o setor turístico, um dos pilares econômicos de Canela. Estradas danificadas, atrações fechadas e a queda no número de visitantes são alguns dos problemas enfrentados.

A união de esforços entre governo e iniciativa privada, liderada por Luiz Fernando Rodriguez Júnior e Gilmar Ferreira, mostra-se essencial para a recuperação do turismo em Canela. O desafio é grande, mas com planejamento e colaboração, a cidade tem condições de superar os obstáculos e voltar a encantar turistas com suas belezas naturais e atrações culturais.