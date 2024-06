Patram de Canela, em alusão ao Dia Nacional do Meio Ambiente, realiza patrulhamento em áreas de proteção

Na última quarta-feira (05/06), Policiais Militares do 2° Pelotão de Policiamento Ambiental de Canela, realizaram patrulhamento em áreas de relevante interesse ambiental, as chamadas RPPN’s.

Uma RPPN, ou Reserva Particular do Patrimônio Natural, é uma unidade de conservação (UC) de domínio privado, gravada com perpetuidade na matrícula do imóvel, que tem por objetivo a conservação da diversidade biológica.

O Comando Ambiental efetua regularmente patrulhamentos nos arredores das RPPN’s, a fim de auxiliar na conservação da biodiversidade e a proteção ambiental.

Na área de atuação do 2º Pelotão Ambiental de Canela estão, a RPPN Pró-Mata, fundada em 1996, incialmente como centro de pesquisa, e oficializada como RPPN em 2018, e possui 2.398,79 ha de área; a RPPN Rancho Mira Serra, em São Francisco de Paula, que foi criada em 1997 conta com 17,68 ha de área de proteção; a RPPN Bosque de Canela, criada em 1998, conta com 6 ha de área; e, a RPPN O Bosque, localizado no município de Gramado, que foi criada em 2013, possuindo 6,85 ha de área de proteção.

Durante as atividades de patrulhamento nos arredores das RPPN’s os policiais efetuaram a abordagem de veículos, visando combater os crimes de caça e captura de animais silvestres, bem como a fiscalização em propriedades durais, a fim de verificar e orientar quanto a necessidade do correto uso do solo, e o uso sustentável de defensivos agrícolas, sempre visando a integral proteção ao meio ambiente e o desenvolvimento da sociedade de maneira sustentável.

O Comando Ambiental da Brigada Militar, braço verde da Brigada Militar, a mais de vinte anos trabalha incansavelmente, em conjunto a população gaúcha, para garantir um meio ambiente ecologicamente equilibrado para as presentes e futuras gerações.