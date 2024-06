Projeto Loboguara celebra 32 anos de compromisso com a educação ambiental e lança ONG

Direção esteve reunida para comemorar o aniversário e apresentar a ONG

O dia 5 de junho marca um momento especial para o Projeto Loboguara, que comemora seus 32 anos de dedicação à causa ambiental. Em celebração a esse marco significativo, o Projeto anuncia o lançamento oficial da ONG Loboguara.

O Projeto Loboguara, fundado em 1992 tem sido um destaque proeminente no cenário da preservação ambiental. Desde o seu início, tem-se destacado como uma força impulsionadora na conscientização e na educação ambiental de estudantes de todas as idades.

“Estamos emocionados em celebrar 32 anos de realizações e lançar a ONG Loboguara. É a união de valências, de conhecimentos e contatos que formam uma equipe coesa onde o objetivo principal é levar a educação ambiental para todas as classes, sejam crianças ou adultos. É uma nova fase empolgante em nosso compromisso que já dura três décadas”, afirma João Pedro Travi, presidente da ONG Loboguara.

O que torna o Projeto Loboguara único é seu compromisso não apenas em proteger o meio ambiente, mas também em educar as gerações presentes e futuras sobre a importância da preservação. Através de uma variedade de cursos educacionais, o Projeto Loboguara tem alcançado alunos em todo o estado, inspirando indivíduos a se tornarem defensores ativos do meio ambiente.

Agora a ONG Loboguara, uma extensão natural desse compromisso, visa ampliar ainda mais o impacto do Projeto Loboguara. Sua missão é promover a conservação ambiental, a sustentabilidade e a conscientização pública e privada através de projetos inovadores, parcerias estratégicas e eficazes. “É a soma de experiências que fazemos hoje. Poderemos com a ONG chegar em mais pessoas e ampliar o número de impactados com nosso trabalho, sejam eles estudantes, educadores ou profissionais da iniciativa privada ou do poder público”, avalia o conselheiro da ONG, Vitor Hugo Travi..

“Este momento é propício para trabalharmos o propósito da ONG, que é levar a educação ambiental para escolas, empresas e comunidades, chegando a adultos e crianças, e mostrando que devemos ter uma convivência saudável e um comportamento adequado com a natureza. Estamos assinando mais que a instituição da ONG. É a assinatura de um compromisso com o poder público e privado com conteúdos e projetos para capacitar e desenvolver a consciência ambiental”, conclui a vice-presidente da ONG Lobo-guará , Adriane Brocker Boeira Guimarães

Fazem parte da diretoria:

João Pedro Travi – presidente

Adriane Brocker Boeira Guimarães – Vice-presidente

Tesoureiro: José Augusto Reck

Conselheiros: Carlise Bianchi e Vitor Hugo Travi

Conselheira suplente: Mariana Bertoja

Para mais informações sobre o Projeto Loboguara e a ONG Loboguara, siga no Instagram

@projetoloboguara ou acesse www.projetoloboguara.com.br