Homens com imitação de uniformes da polícia assaltam madeireira em Canela

Criminosos levaram valores da empresa, no Distrito Industrial, nesta sexta (7)

Uma grave ocorrência foi registrada por volta das 16h desta sexta (7), quando homens armados anunciaram um assalto em uma empresa do ramo de madeira, localizada no Distrito Industrial de Canela. A empresa estava aberta e os funcionários estavam no local.

Não há informação de que clientes estavam no estabelecimento no momento da ação dos criminosos, nem de funcionários tenham sido feitos de reféns. As autoridades também não divulgaram os valores roubados, mas levaram dinheiro da empresa.

Ainda, os criminosos, que estariam usando imitações mal feitas de uniformes de policias, deixaram o local rapidamente, somente após a polícia foi acionada.

Brigada Militar e Polícia Civil fazem buscas desde a tarde de ontem, mas, até o momento, ninguém foi preso. Maiores informações não foram divulgadas para não atrapalhar as investigações. O caso segue sob a responsabilidade da Polícia Civil de Canela.