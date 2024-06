BM de Gramado prende traficante com mais de 120 porções de drogas

Autor estava com mais de 120 porções de diferentes entorpecentes

Na noite de segunda-feira (10/06), a Brigada Militar de Gramado prendeu um homem, de 19 anos, por tráfico de drogas, no momento que ele entregava as drogas. Com ele foi apreendido 123 porções fracionadas, prontas para a venda, de maconha, cocaína, ecstasy e pedras de crack, sendo no total de 653 gramas.

Na mochila do autor foi ainda encontrado um simulacro (réplica) de arma de fogo, uma balança de precisão e dois rádios comunicadores.

O traficante foi preso em flagrante por tráfico de drogas.