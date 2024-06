Brigada Militar realiza palestra na Escola Ernesto Dornelles

A Brigada Militar de Canela esteve na Escola Ernesto Dornelles, no Bairro Vila Boeira, conversando com os alunos do 7º ano. O encontro foi um pedido da direção da escola, tendo o Soldado Jeferson Secco Oliveira, que também é instrutor do PROERD no município, realizado a palestra com o tema: Atitudes X Consequências.

O Soldado Jeferson conversou com os 30 alunos destacando questões sobre comportamento, bullying respeito entre os colegas e professores, entre outros fatores relacionados no ambiente escolar e familiar. Ao final ainda foi aberto espaço para questionamentos.