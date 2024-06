Loba recém-chegada ao Gramadozoo aguarda vinda de par

O Gramadozoo tem uma nova moradora: uma fêmea de lobo-guará. Após passar por período de adaptação, o animal pode ser admirado pelos visitantes circulando pelo recinto construído especialmente para a espécie, que está ameaçada de extinção. Com problema na pata, a loba foi trazida do Centro de Triagem de Animais Silvestres (Cetas) de Belo Horizonte, Minas Gerais.

O veterinário Jorge Lima, responsável técnico do Gramadozoo, explica que a fêmea precisou ser encaminhada para o zoológico em função da impossibilidade de viver em vida livre. “Apesar de ser um animal de vida selvagem, ela foi capturada em área urbana em duas oportunidades. Foi feito todo um trabalho e uma primeira tentativa de reintrodução, mas novamente ela voltou para uma área urbana, acabou sofrendo uma lesão e passou por uma cirurgia ortopédica. Em virtude dos riscos que o animal poderia correr, a equipe decidiu destiná-la para um zoológico”, afirma Lima.

Conforme o especialista, o objetivo da equipe técnica do zoo é trazer um macho para formar par com a loba solitária. “Por ser uma espécie ameaçada de extinção, estamos buscando agora o pareamento para uma possível reprodução em cativeiro. Ela é uma fêmea adulta, saudável. Nós já temos um parceiro, um machinho virá do Cetas de Goiás. Nossa ideia é trabalhar na parte de reprodução, visando a conservação”, frisa.