Defesas Civis da Região recebem treinamento e atualização sobre o Sistema Salto

As Defesas Civis de Nova Petrópolis, Canela, Vale Real e Feliz participaram, na quarta-feira (12), de uma atividade de atualizações sobre a situação das barragens do Rio Caí, situadas em São Francisco de Paula. O treinamento e atualização foi ministrado por profissionais da CEEE-G e ocorreu na sede dos Bombeiros Voluntários de Nova Petrópolis.

Liderados pelo diretor de operações Paulo Haroldo Marques Jr., os profissionais da CEEE-G apresentaram informações sobre a capacidade de armazenamento de água das barragens, o funcionamento dos reservatórios em caso de enchentes e as possíveis consequências para as localidades situadas na sequência do Rio Caí.

De acordo com a CEEE-G, as barragens passam por rigorosos processos de inspeção estrutural e encontram-se preservadas após as enchentes de maio, quando foram impactadas por quase 1.000 milímetros de chuva.

A Barragem do Salto segue em situação de emergência devido ao risco de desprendimento de um talude em sua margem. Tal situação não interferiu na integridade física do barramento. O talude, que em caso de desprendimento poderia gerar ondas, principalmente rio acima, está sendo dimensionado pelo Município de São Francisco de Paula.

Durante a reunião, os representantes de Defesa Civil da região e os profissionais da CEEE-G também trocaram informações técnicas para a atualização dos planos de segurança, já que o Rio Caí sofreu alterações em suas características durante a enchente.

A CEEE-G é a empresa responsável pela geração de energia elétrica nas barragens do Rio Caí em São Francisco de Paula, e, desde 2022, é administrada pela CSN.