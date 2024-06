Homem raptado em Gramado não era empresário e caso pode ter envolvimento com tráfico

Caso mobilizou forças de segurança nesta semana e chegou à mídia na noite de ontem

Desde a última terça (11), as forças de segurança da região trabalham no caso, quando quatro homens com roupas militares e armas longas e curtas sequestraram um homem de 40 anos, do ramo alimentício. Em seguida seguiram com ele até o interior de Três Coroas. No entanto, durante o trajeto, aproveitando-se de um descuido dos criminosos, a vítima conseguiu fugir e pedir ajuda.

Posteriormente, em Três Coroas, dois homens foram presos com uma pistola calibre 9mm e munições. No veículo roubado, foram encontrados potes com miguelitos, luvas, colete balístico, roupas camufladas e um galão de combustível.

Na manhã quarta-feira (12), o veículo IX35 roubado na cidade de Campo Bom foi encontrado abandonado com diversos itens suspeitos. Nas proximidades, dois homens foram avistados e abordados pela polícia. Um deles estava armado e foi detido tentando fugir para a mata.

Os dois homens e o material apreendido foram levados à delegacia de Três Coroas.

Inicialmente, caso foi divulgado como sequestro, mas o arrebatamento, ou rapto, não teve ainda suas motivações divulgadas pelas autoridades, que também não informaram a identidade da vítima.

Oficialmente, a Brigada Militar não confirma se tratar de um empresário, o que vem de encontro às informações obtidas pela reportagem da Folha. Ainda, na sequência das investigações, uma das linhas seguidas é de que o crime tenha envolvimento com o tráfico de drogas.