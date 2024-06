Chuva volta e Defesa Civil Municipal emite alerta de risco de alagamentos e deslizamentos

O tempo estável em grande parte do Estado nos últimos dias dará lugar à chuva no território gaúcho. A Defesa Civil do Rio Grande do Sul emitiu um alerta preocupante, indicando que, até terça-feira, 18, alguns municípios podem enfrentar volumes de chuva próximos aos 150 milímetros. Este aviso estende-se até a próxima quarta-feira, 19, abrangendo várias áreas.

🚨⚠️ Esteja atento às precauções durante alagamentos e deslizamentos!⚠️🚨

🌊 Alagamentos:

– Evite caminhar pelas águas para evitar riscos de correnteza, ferimentos ou doenças.

– Mantenha distância das margens de córregos e rios.

– Não tente atravessar vias alagadas com seu veículo.

– Dirija com extrema cautela e mantenha os faróis ligados.

– Procure abrigo em locais seguros e evite áreas alagadas.

🏞️ Deslizamentos:

– Não se aproxime de áreas de deslizamento, deixe o resgate para os especialistas.

– Em caso de deslizamento, contate imediatamente os bombeiros.

– Saia imediatamente do local em caso de risco.

👀 Sinais de alerta para deslizamentos:

– Fendas no solo, depressões, rachaduras nas paredes.

– Inclinação de árvores ou postes.

– Surgimento de minas d’água.

☑️ Sua segurança é prioridade! Fique atento e tome medidas preventivas.

⚠️ Sinais de instabilização/movimentação de terreno incluem:

– Movimento de massa, como deslizamentos, escorregamentos e queda de barreiras.

– Rupturas de taludes e movimentos de solos e rochas devido à gravidade, frequentemente agravados pela presença de água.