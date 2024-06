Equipe do Mundo a Vapor fará treinamento entre os dias 17 e 21 de junho

O Parque Mundo a Vapor, em Canela (RS), receberá um treinamento para sua equipe de colaboradores de 17/06 a 21/06. O curso de capacitação, com foco em segurança e crise, é parte do calendário anual de treinamentos do parque. “Será uma semana intensa, onde toda equipe de colaboradores, terceiros e parceiros fará treinamento de Gestão de Crise. O objetivo é capacitar todos envolvidos com as políticas e procedimentos básicos a serem adotados em casos de ocorrências no parque e em suas dependências, detalhando funções e responsabilidades de cada um”, detalha Fabíola Meneghini, Head de Pessoas e responsável pela a área de desenvolvimento humano do Mundo a Vapor. Com capacitação teórica e prática, o treinamento será ministrado por Ivan da Silva, Superintendente de Manutenção e Segurança da Interparques, responsável por todos os processos que envolvem a gestão de manutenção e segurança da Roda Canela.

Primeira roda-gigante da Serra Gaúcha, a Roda Canela está localizada na rodovia Gramado-Canela no parque Mundo a Vapor. O novo atrativo turístico, que oferece uma vista exclusiva de 360 graus da região a uma altura de 52 metros, é uma iniciativa da Interparques Holding S.A e conta com 30 cabines suspensas por suportes metálicos fixados no aro da estrutura. Reaberta ao público recentemente, a Roda Canela está operando com ingresso solidário para moradores do Rio Grande do Sul até 30/06. Na promoção, o ingresso para os gaúchos é de R$ 35 e deve ser adquirido na bilheteria do parque.

Mundo a Vapor

Inaugurado em 1991, o Mundo a Vapor proporciona aos visitantes uma verdadeira viagem no tempo. O parque foi fundado pelos Irmãos Urbani, que herdaram do pai a paixão por máquinas a vapor. No local é feito uma volta ao mundo, contada através das invenções dos fundadores, que são únicas. Além disso, há cenários instagramáveis, diversão garantida com o passeio de trem, foto antiga, espaço kids, café e outras atrações. A famosa fachada do parque, que será revitalizada, representa um acidente real que ocorreu no dia 22 de outubro de 1895, em Paris, quando uma locomotiva atravessou o saguão da estação ferroviária de Montparnasse, transpôs a sacada e despencou de uma altura de dez metros. Hoje a fachada é uma das imagens mais conhecidas pelos turistas na Serra Gaúcha, e será mantida nesta revitalização.

Interparques Holding

A Interparques é uma empresa consolidada no mercado e especializada em Rodas Gigantes, Parque Temáticos e atrações de entretenimento. A empresa é pioneira na implantação e operação de rodas gigantes no Brasil, consolidando-se com cases de grande sucesso como a FG Big Wheel, em Balneário Camboriú (SC), e a Roda Rico, em São Paulo (SP).