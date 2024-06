Estado volta a sofrer com deslizamentos e inundações

Canela registrou 151mm no domingo, algumas regiões do RS chegaram a 200mm. Previsão indica uma semana chuvosa no estado

O domingo (16) foi marcado por chuva excessiva em grande número de cidades do Rio Grande do Sul com marcas de 100 mm a 200 mm que trouxeram quedas de barreiras, deslizamentos de terra e inundações por transbordamento de cursos de água menores como arroios. Uma frente fria chegou durante o sábado ao estado gaúcho com chuva na maioria dos municípios. O sistema se tornou semi-estacionário, já que não progride pelo bloqueio atmosférico associado ao ar seco e quente no Centro do Brasil.

Em Canela, foi registrado um volume de 151mm de chuva.

Os volumes só neste domingo ficaram entre 100 mm e 200 mm em vários pontos da Metade Norte com marcas acima de 150 mm na Serra e no Litoral Norte. Nos Campo de Cima da Serra, a precipitação passou de 200 mm em alguns pontos.

Ou seja, choveu em um dia entre 100% e 150% da média histórica do mês todo, o que caracteriza chuva excessiva no maior episódio de precipitação no estado desde a chuva extraordinária e excepcional do fim de abril e o começo de maio.

A semana que se inicia será marcada pela chuva. Modelos numéricos analisados pela MetSul indicam que o tempo firmaria no estado somente no começo da semana que vem com ar frio e de alta pressão chegando ao estado. Todos os dias da semana serão de instabilidade no estado, especialmente na Metade Norte que pode ter chuva forte e temporais isolados ainda nesta segunda-feira, sobretudo perto de Santa Catarina. Apesar do tempo instável, não chove o tempo todo e ocorrerão intervalos sem chuva e de melhoria ao longo da semana. Com mais dias de chuva pela frente, o risco de deslizamentos de terra e queda de barreiras é crítico na Serra.

Linha 28