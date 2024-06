Garfo & Bombacha é o grande campeão da Terceira Divisão de Canela

Final aconteceu na última sexta (14), em jogo de 7 gols

A equipe do Garfo & Bombacha é a grande vencedora do Campeonato Municipal de Futsal – 3ª Divisão, de Canela. A final aconteceu na última sexta (14), em um grande jogo com 7 gols, quando os campeões derrotaram a equipe do JA Futsal por 5 X 2.

O jogo começou com o JA no ataque, abrindo o placar aos 12 minutos do primeiro tempo, em uma roubada de bola de Melancia que passou para Soteldo chutar no canto direito do goleiro Rainer, resultado que seguiu até o intervalo.

No segundo tempo, o jogo ficou mais pesado. Aos 5 minutos, em um lance entre o capitão do Garfo, Rafael, e Nikito, do JA, sobrou cartão vermelho para os dois atletas, mudando o contexto da partida.

Aos 9 minutos, Gustavo recebe no meio e encontra Nicolas sozinho, na ala direita que bateu sem chances para o goleiro Gordo, empatando a partida, que ficou ainda mais nervosa. Logo em seguida, aos 10 minutos, Gustavo rouba outra bola na quadra de defesa e arranca para deixar Welington na cara do gol, virando a partida.

O terceiro gol do Garfo veio em uma cobrança de lateral, malandramente, Nicolas cobra em cima de Melancia, a bola desvia e mata o goleiro Gordo, aos 13 minutos.

A partir daí, o goleiro Rainer, que já havia tido três importantes defesas, se transforma em destaque da final, fechando o gol em diversos lances, na forte pressão do time do JA.

Com goleiro linha, o JA foi pra cima, tentando diminuir a diferença, mas foi o Garfo que ampliou, faltando dois minutos, com o gol livre, Welington marca novamente, em chute de sua quadra: 4 X 1.

O JA ainda desconta com Marquerano, em jogada de goleiro linha de Jair Assman, mas logo em seguida Rainer chuta de sua área e decreta o placar final, 5 X 2 e título do Garfo & Bombacha.

Confira a premiação do campeonato:

Goleador – Fabio Pereira – Real Matismo – 11 gols

Melhor Técnico – Chico – Garfo e Bombacha

Defesa Menos Vazada – Rio Branco – 8 gols sofridos

Destaque da Final – Rainer – Garfo e Bombacha

Destaque do Campeonato – Rainer – Garfo e Bombacha

Disciplina – Galera da Estevão B

4º Lugar – Galera da Estevão

3º Lugar – Âncora C

Vice-Campeão – JA Futsal

Campeão – Garfo e Bombacha

