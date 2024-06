Polícia Civil realiza o Papo de Responsa no colégio Marista Maria Imaculada, em Canela

Na manhã desta segunda-feira (17/06), por solicitação da direção do colégio, a Polícia Civil realizou o Papo de Responsa no Colégio Marista Maria Imaculada, onde os Policiais Civis Sílvia Berro e Maurício Viegas dialogaram em um primeiro momento com 80 alunos dos 7ºs anos do Ensino Fundamental e, mais tarde, com 70 alunos dos 6ºs anos do Ensino Fundamental, totalizando 150 alunos.

Na oportunidade, foram abordados temas sobre Bullying, Cyberbullying e Respeito às figuras de autoridade.

A iniciativa teve como objetivo não apenas informar, mas também sensibilizar e conscientizar os discentes sobre a importância do respeito mútuo e da construção de uma sociedade mais inclusiva e igualitária.