Secretaria de Assistência orienta sobre Auxílio Reconstrução

A Secretaria de Assistência, Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação de Canela orienta as famílias que tiveram suas casas atingidas pelos alagamentos e deslizamentos de terra a conferirem periodicamente o site gov.br para verificar o andamento do processo de recebimento dos R$ 5,1 mil prometidos pelo governo federal no programa Auxílio Reconstrução.



Segundo o secretário adjunto da pasta, Emerson Pinto de Souza, é importante que os afetados sigam os passos corretos para acompanhar a análise do benefício. “Para conferir o andamento, pelo computador, acesse ‘gov.br‘, ou no celular baixe o aplicativo gov.br e clique em ‘Receber Auxílio Reconstrução’, depois em ‘Iniciar’ e insira o CPF e a senha cadastrada. Assim, será possível visualizar o status do processo de análise. Os lotes de liberação ocorrem às terças e sextas-feiras, conforme informações disponíveis no site”, explicou.



Tatiana de Oliveira Pinto, servidora da assistência, esclarece que o dinheiro será depositado diretamente na conta poupança do banco federal para aqueles que já possuem uma. “Não é necessário estar inscrito no CadÚnico para receber o recurso. O mesmo vale para pessoas que estão recebendo seguro-desemprego ou são beneficiárias do Bolsa Família. Se tiveram a casa atingida pela enchente, já foram cadastradas e basta apenas aguardar o auxílio”, acrescentou.

As autoridades locais reforçam a importância de manterem-se informados e de seguir as orientações fornecidas para garantir o acesso ao auxílio de forma eficiente e rápida.



Mais informações podem ser obtidas na sede da Secretaria na rua Augusto Pestana, 455, fone 3282.5140. Horário de atendimento das 8h às 11h e das 13h às 16h.