Canela e a síndrome da sombra gramadense

Temos a tendência de copiar os vizinhos em tudo, até no que não deveríamos, e aí erramos duas vezes

O que vou escrever, a partir de agora, não é uma regra, mas um comportamento muito comum do canelense e vai irritar muita gente, falarei sobre a síndrome do vira-lata, ou a síndrome da sombra gramadense.

Em geral, quando algum morador de Canela quer criticar seu Município, praticamente em todas as áreas, surge a expressão: ah, mas olha como Gramado faz, ah, mas olha como é em Gramado.

Então, cometemos o erro de colocar Gramado como referência do ultra, puxa, super, suprassumo da eficiência. Não que a cidade vizinha não tenha seus méritos, muito pelo contrário, eles são excelentes no que fazem, mas, eles são eles, nós somos nós.

Nesta semana, publiquei um vídeo curto de uma vistoria realizada na Rota Panorâmica, com o objetivo de alertar a comunidade que a boca não está boa por lá, com o objetivo que ninguém se arrisque naqueles trechos.

Foi o suficiente para críticas do tipo: olhem o que estamos divulgando sobre Canela… notícias como estas vão assustar os turistas… e, por fim, o fatídico comentário: devíamos fazer como Gramado faz e cortar essas notícias.

De fato, não sei se Gramado corta alguma notícia, se controla, se orienta ou condiciona os veículos de comunicação. Comigo nunca teve algo assim. O que eu sei é que a Prefeitura de lá tem mais controle sobre o que é divulgado sobre a cidade. Um exemplo disso é que faz tempo que sabiam, desde o ano passado, que cerca de 30% do Bairro Piratini estava condenado e a informação não vazou (mas isso é assunto para outra coluna).

Eu, ainda prefiro a verdade a qualquer manobra. Por pior que seja a verdade, ela prevalecerá. O mesmo vale para uma verdade mascarada ou uma meia verdade.

Sabemos todos que a Região passa por problemas financeiros em razão da falta de turistas. Que a falta do aeroporto e as estradas que sofreram com a chuva praticamente acabaram com a temporada de inverno e que tudo isso será terrível para nossa economia.

Mas, gente, é simples, iniciem uma campanha sincera, tipo, olha, tivemos problemas, temos tal e tal área atingida, mas nossa estrutura turística está intacta, os hotéis estão bem, os parques estão abertos e pedimos que venham para cá.

Simples e verdadeiro!

Ainda falta a alguns canelenses, naturais ou radicados, entender que Canela e Gramado são cidades irmãs, mas não iguais. Quem tem mais de filho sabe muito bem que cada um deles tem suas potencialidades e suas fragilidades e quem nem sempre o mesmo tratamento cabe a todos eles.

Eu ainda vou viver para ver Canela exaltando a sua essência, ser querer ser Gramado. E, olha, são muitas nossas qualidades, não precisaríamos ter essa síndrome da sombra de nossos irmãos e vizinhos.