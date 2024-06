Lions Clube de Canela premia jovem artista no concurso “Cartaz da Paz”

O Lions Clube de Canela celebrou, no dia 5 de junho de 2024, a premiação da aluna Alessandra da Silva Lourenço, de 13 anos, da Escola Municipal Cônego João Marchesi, pelo seu desempenho no concurso “Cartaz da Paz”. O evento ocorreu na sede do clube, sob a presidência de Egidio Böelter e Maria Böelter, com a presença da vencedora, seus familiares e representantes da escola.

Há 35 anos, mais de 48 mil clubes de Lions ao redor do mundo promovem esta atividade, envolvendo crianças de 11 a 13 anos na criação de pôsteres baseados em um tema único proposto por Lions Internacional. Este ano, o tema foi “Ouse Sonhar”. Alessandra destacou-se com sua interpretação, classificando-se em segundo lugar no Distrito LD-2, sediado em São Leopoldo, RS.

O concurso “Cartaz da Paz” é organizado por uma comissão de membros do Lions Clube, que avalia os pôsteres e seleciona o vencedor através de votação secreta. O pôster vencedor de cada clube avança para competições distritais, múltiplas e, finalmente, internacionais. Os vencedores recebem prêmios e reconhecimento mundial.

O resultado internacional do Ano Leonístico 2023-2024 foi liderado pela aluna Fanji Si, de 11 anos, do Lions Clube Shaansi Tianham, da China. Outros participantes de países como Colômbia, Índia, Japão, Coreia do Sul, Malásia, Nova Zelândia, Peru, Taiwan e Estados Unidos também receberam menções honrosas.

Nos anos anteriores, os temas e vencedores foram:

2022-2023: “Liderar com Compaixão” – Emma Andrece Paviliuc, Romênia.

2021-2022: “Estamos Todos Conectados” – Anja Rözen, Eslovênia.

2020-2021: “A Paz por Meio do Serviço” – Yue Zheng, China.

2019-2020: “Jornada da Paz” – Zhuo Zhang, China.

2018-2019: “A Bondade Importa” – Yi Chih Lin, Taiwan.

Notavelmente, em 2005-2006, o tema “Paz Sem Fronteiras” destacou o brasileiro Cleverson da Silva Rosa, de 13 anos, do Lions Clube Cidade Gaúcha.

Para o Ano Leonístico 2024-2025, o Lions Clube de Canela já está se preparando com o tema “A Paz Sem Limites”, ansiosos para incentivar mais jovens a participarem e expressarem suas visões de paz e esperança através da arte.