Ponte do Passo do Louro e Rota Panorâmica totalmente bloqueadas

As fortes chuvas do final de semana causaram mais estragos no interior de Canela, resultando em quedas de barreira em diversos pontos. A Secretaria de Obras trabalhou na manhã desta segunda-feira (17/6) desobstruindo alguns locais para liberar parcialmente as vias.



Dois trajetos, no entanto, ainda mais danificados, foram novamente bloqueados pelas secretarias de Obras e Trânsito: a Ponte do Passo do Louro e a Rota Panorâmica, acesso à Usina da Canastra.



Durante uma reunião das forças de segurança no Corpo de Bombeiros na tarde de hoje, o Tenente Miguel Oliveira ressaltou que, neste momento, as ações são voltadas para salvar vidas e que, infelizmente, os moradores da região não estão obedecendo a sinalização.





Devido a isso, as polícias Civil e Militar monitoram os bloqueios, realizando vistorias e utilizando drones para identificar quem não obedece a sinalização. “Estaremos atentos e, se necessário, realizaremos a prisão de quem infringir a solicitação”, informou o delegado Vladimir Medeiros.



MUNICÍPIO JÁ CONQUISTOU RECURSOS PARA A PONTE



A administração municipal trabalha na recuperação dessa infraestrutura que é essencial para restabelecer o acesso e a segurança das comunidades afetadas.

A empresa Água Mineral Natural Hortênsias contribuiu ao doar o laudo e o projeto da ponte, que foram cadastrados pela Defesa Civil Municipal no sistema do Governo Federal para a obtenção de recursos.

O projeto foi aprovado, com um investimento de R$ 990.780,00 (recurso ainda não depositado na conta do Município). A Prefeitura já está trabalhando no contrato para a contratação imediata da empresa responsável pela recuperação do local.

Este passo é crucial para melhorar a mobilidade e a segurança das áreas afetadas, garantindo que a comunidade possa se recuperar e retomar suas atividades normais o mais rápido possível.

O secretário de Obras, Adair Bohn, ressalta que os trabalhos continuam, apesar das chuvas incessantes que dificultam o andamento das obras.

Ponte Passo do Louro

Rota Panorâmica – Acesso Usina do Canastra