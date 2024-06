Arquitetos Voluntários mobilizam-se para reconstruir creches e abrigos afetados pelas enchentes no Rio Grande do Sul

Em meio à catástrofe que assolou o Rio Grande do Sul, o grupo Arquitetos Voluntários se solidarizou e se comprometeu a auxiliar na construção de espaços para as pessoas afetadas pelas enchentes.

O grupo, formado no início da pandemia da COVID-19 por sete arquitetos, inicialmente se dedicou a construir espaços temporários para os profissionais de saúde. Atualmente, conta com mais de 180 voluntários de diversas áreas, incluindo engenheiros, designers, artistas e estudantes. Eles são reconhecidos por prêmios como “Empreendedor Social do Ano”, “AJURIS Direitos Humanos” e “Brasil Design Award”.

Desde sua fundação, o coletivo realizou 32 ações entre Porto Alegre, Região Metropolitana, Serra do RS e São Paulo, beneficiando mais de 22.000 profissionais com apoio de mais de 300 empresas que doaram produtos, materiais e mão de obra.

A situação no Rio Grande do Sul é extremamente crítica devido à maior catástrofe climática já registrada no estado. Entre abril e maio, chuvas intensas causaram inundações históricas, deslizamentos de terra, rompimento de diques, destruição de estradas e pontes, resultando em 154 mortes, 94 desaparecidos, mais de 540.000 desalojados e 78.000 pessoas em abrigos. Quase todos os municípios do estado foram afetados, com impacto devastador na economia local.

A Fiergs relatou que 94,3% da atividade econômica do estado foi afetada, incluindo os principais polos industriais. A tragédia também afetará o crescimento do PIB do Brasil, o setor agrícola e a questão fiscal do país. Os esforços de reconstrução serão gigantescos e demandarão a união de todos.

Diante dessa nova calamidade, o grupo Arquitetos Voluntários se mobilizou para trazer esperança e reconstrução aos cidadãos. Em uma semana, mais de 450 novos voluntários se cadastraram, juntando-se aos 30 coordenadores e 4 diretoras do grupo. Empresas também se uniram, oferecendo doações.

O foco imediato será a reconstrução de creches e abrigos não governamentais nos locais mais afetados, proporcionando um ambiente seguro para que as crianças possam brincar, aprender e se desenvolver.

O grupo está aceitando contribuições financeiras via PIX (CNPJ 41488235000151) e doações de materiais de construção, mobiliários, eletrodomésticos, brinquedos, equipamentos esportivos, playgrounds e itens infantis. Profissionais interessados em voluntariado, incluindo arquitetos, engenheiros, designers, artistas e publicitários, são bem-vindos a colaborar.

Para mais informações e para participar, visite: