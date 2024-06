Gramado Summit terá edição da batalha de startups em Punta del Este

Vencedora do concurso realizado pela Gramado Summit e pela aceleradora Ventiur receberá aporte financeiro de até 150 mil dólares

Pela primeira vez em solo internacional, a conferência de inovação Gramado Summit chega a Punta del Este nos dias 26 e 27 de setembro. O evento levará consigo para a edição no Uruguai a tradicional Batalha de Startups, ação realizada em parceria com a aceleradora Ventiur que premia com aporte financeiro a melhor expositora em estágio inicial do evento.

A vencedora da competição receberá um aporte de 75 mil dólares da Ventiur, com possibilidade de chegar a 150 mil dólares por meio de co-investimento. As inscrições para participar vão do dia 17 de junho a 25 de agosto.

Para concorrer, basta que a startup seja expositora do evento, tenha um modelo que resolva problemas relevantes do setor de atuação, estar em estágio operacional ou pré-operacional, ser escalável, baseada em tecnologia, ter diferenciais estratégicos e mercado amplo, ter dois ou mais sócios, sendo pelo menos um com dedicação exclusiva e um sócio técnico.

De 26 de agosto a 02 de setembro será o período de avaliação dos projetos pelo corpo de jurados, momento em que serão escolhidas até 12 startups para a fase presencial do concurso. A listagem com as startups será divulgada pela organização do evento no dia 03 de setembro.

A startup que receber o investimento também receberá uma aceleração. Serão nove meses de validação de hipóteses, com acompanhamento da Ventiur, seus mentores e investidores.

Fase presencial – Durante os dias de evento ocorre a fase presencial da competição, na qual as selecionadas participarão de uma peneira com avaliação do corpo de jurados da Ventiur. As startups receberão conteúdo prévio para treinamento de pitch com videoaulas para que os empreendedores possam assistir e ajustar suas apresentações, além de um treinamento coletivo ao vivo para tirar dúvidas e revisar os pitches.

Cada startup terá no máximo 10 minutos para apresentação, sendo cinco minutos para apresentação do pitch e cinco minutos para perguntas do corpo de jurados. As finalistas apresentarão seu pitch para o público no último dia de Gramado Summit, na Arena Ventiur. Mais informações podem ser conferidas no regulamento, disponível no site.

Sobre a Gramado Summit – A Gramado Summit foi criada em 2017 pelo empreendedor e CEO Marcus Rossi. Em sua primeira edição, focou em exposição e conteúdo para startups em estágio inicial, reunindo um público de 700 pessoas. Com o passar dos anos, o evento começou a prospectar empresas maiores para a feira de negócios e também um público mais amplo para as discussões das palestras. Em 2024, na sua última edição no Brasil, recebeu 15 mil visitantes, 500 empresas expositoras na feira de negócios e cerca de 400 palestrantes nas áreas de conteúdo.

A Gramado Summit – Punta del Este será realizada nas instalações do Punta del Este Convention & Exhibition Center, nos dias 26 e 27 de setembro. São esperados 2 mil visitantes, dezenas de marcas expositoras e mais de 50 palestrantes.

A organização da Gramado Summit também anunciou recentemente que irá reverter 100% do valor dos ingressos vendidos às vítimas das enchentes do Rio Grande do Sul. As vendas para a edição em Punta del Este estão abertas pelo site punta.gramadosummit.com.