Curso gratuito em Turismo Rural é oferecido pelo Sindicato Rural de Canela e Senar-RS

Em uma iniciativa para fomentar o turismo rural na região, o Sindicato Rural de Canela (Patronal), em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural do Rio Grande do Sul (Senar-RS), está oferecendo um curso 100% gratuito sobre turismo rural. O primeiro módulo, intitulado “Identificação e Seleção de Oportunidades de Negócio”, ocorrerá de 1º a 3 de julho de 2024.

O curso é uma excelente oportunidade para agricultores, empreendedores rurais e interessados na área que desejam diversificar suas atividades e explorar novas fontes de renda. Durante o módulo, os participantes aprenderão a identificar potenciais oportunidades de negócio no setor de turismo rural, uma área que vem crescendo significativamente e mostrando-se lucrativa em diversas partes do Brasil.

Local: Sindicato Rural de Canela

Horário: Manhã: 8h às 12h Tarde: 13h às 17h

As inscrições já estão abertas, e os interessados devem se apressar para garantir sua vaga. Para mais informações e inscrições, os interessados podem entrar em contato pelo WhatsApp: 54 99127-7063.

Não perca essa chance de ampliar seus conhecimentos e descobrir novas oportunidades de negócio no turismo rural. O setor está em plena expansão, e esta é a sua oportunidade de se capacitar e se destacar neste mercado.