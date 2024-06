Brigada Militar e Patrulha Rural reforçam segurança no interior de Gramado

Ações preventivas levam policiamento ostensivo e suporte às comunidades rurais

A Brigada Militar de Gramado intensifica suas ações de segurança no interior do município por meio da Patrulha Rural, um programa iniciado há alguns anos para ampliar a atuação do policiamento ostensivo e garantir a segurança das comunidades mais afastadas.

A Patrulha Rural da Brigada Militar de Gramado busca principalmente a prevenção da criminalidade por meio da proximidade com a população nas localidades do interior. Os Policiais Militares visitam as propriedades e conversam com os moradores, orientando e ouvindo possíveis demandas. Ainda, são realizadas abordagens de veículos e barreiras policiais em pontos estratégicos.

A presença da viatura também leva uma sensação de segurança a comunidade, onde o policiamento também opera na intenção de não deixar os crimes chegarem ao interior.

Na tarde de quinta-feira (20/06), o comando do 1º Batalhão de Policiamento em Áreas Turísticas (1º BPAT) recebeu na sede da Unidade o coordenador das Agroindústrias de Gramado, Eliézer Lima, e Janete Basso, da Emater. No encontro foi tratado sobre assuntos relacionados à segurança no meio rural, sendo destacado pela Major Cláudia Maldaner, que responde pelo comando do Batalhão, o policiamento rural comunitário, desenvolvido pela Patrulha Rural da Brigada Militar.