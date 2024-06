Constantino pretende lançar edital de PPP do Aeroporto de Canela, nos próximos dias

Ainda, Infraero assumirá a operação de três aeroportos no estado, inclusive o aeródromo de Canela

O Prefeito de Canela, Constantino Orsolin, revelou a este colunista que a Administração já trabalha no edital de Parceria Público Privada (PPP) para a implantação do Aeroporto Internacional das Hortênsias, que deve ser construído na área da Tubiana, próxima ao Bairro Saiqui.

Segundo o prefeito, a ideia é que o parceiro privado assuma a execução do projeto, incluindo acessos e desapropriações necessárias, além da construção da pista, terminais e instalação dos equipamentos. A contrapartida será a exploração e operação do novo aeroporto por um período determinado de tempo.

Orsolin não revelou detalhes do edital, nem o prazo para que o mesmo seja lançado, apenas que confia demais no projeto, pelo fato de Canela já possuir a outorga e já estar trabalhando na Licença de Instalação.

O projeto já havia sido apresentado em 21 de maio, em uma reunião que contou com poder público e iniciativa privada, em um ato de apoio ao Aeroporto de Canela, como solução definitiva para o fluxo turístico da região através de transporte aéreo.

Alternativas ao Salgado Filho

Em coletiva à imprensa, manhã desta sexta (21), Orsolin falou sobre as perdas financeiras causadas pelos eventos climáticos que atingiram o Estado e convidou o secretário de Turismo de Canela, Gilmar Ferreira, para dar informações sobre o que vem sido tratado como alternativas ao Aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre, que segue fora de operação e sem prazo definido para voltar a receber voos regulares.

Conforme Gilmar, a Infraero deve assumir, em breve, três aeroportos no Estado, sendo um deles o Aeródromo de Canela, além de Torres e Vacaria.

Em Canela, o Governo Federal deve fazer investimentos para que em duas semanas o aeródromo passe a receber novamente aeronaves Cessna 208 Caravan, com capacidade para 14 passageiros.

Em 90 dias, o plano da Infraero é que Canela já possa receber voos regulares de aeronaves ATR 72, com capacidade para 72 passageiros.

Já Torres, a melhor alternativa ao Salgado Filho no momento, também receberá investimento que, segundo o estudo, poderá receber voos regulares com equipamentos como o Airbus A320, que pode acomodar até 220 passageiros e tem um alcance de 3 100 até 12 000 quilômetros. A previsão para que estes voos regulares iniciem no litoral norte é de 90 dias. O Aeroporto de Torres fica a 164 km de Canela e o percurso dura, em média, 2h20min, via Rota do Sol.

Por fim, em um investimento maior e buscando uma alternativa definitiva ao aeroporto da Capital, Vacaria deve receber investimento para aproveitar sua pista, uma das maiores do Estado, podendo ser transformado em aeroporto internacional, com voos com Boing 373 e Airbus A320. Este, porém, sem data estimada para início das operações, pois dos três é o com menos infraestrutura no momento.