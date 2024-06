Curso Nota Fiscal Avulsa no CIDICA: oportunidade para capacitação profissional

Em uma iniciativa que visa promover a qualificação profissional no setor rural, o Centro Integrado de Desenvolvimento e Inovação de Canela – CIDICA ,em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural – SENAR e o Sindicato Rural, apresenta o Curso de Nota Fiscal Avulsa. Este curso, que ocorrerá nos dias 1 e 2 de julho, das 8h às 17h, é uma excelente oportunidade para os profissionais do setor aprimorarem seus conhecimentos sobre a emissão de notas fiscais avulsas.

Curso aberto ao público, gratuito, com conteúdo abrangente e atualizado.

Com uma carga horária de 16 horas, o curso oferece um conteúdo completo sobre todos os aspectos essenciais da emissão de notas fiscais avulsas. Entre os tópicos que serão abordados estão:

– O que é a Nota Fiscal Eletrônica (NFA-e)

– Por que usar a NFA-e Novas Obrigatoriedades

– O que é necessário para a emissão da NFA-e

– Certificação Digital

– E muito mais

A emissão correta de notas fiscais é crucial para a legalidade e transparência das operações comerciais, especialmente no setor rural. Este curso é voltado para produtores rurais, contadores, administradores de propriedades rurais e outros profissionais que lidam com assuntos administrativos e tributários. Ao participar, os alunos estarão mais preparados para enfrentar os desafios fiscais, garantindo que suas operações estejam em conformidade com a legislação vigente.

As inscrições para o curso podem ser feitas diretamente no link: https://forms.gle/mSq4bzEnEwXso2gm9. As vagas são limitadas, portanto, é recomendável que os interessados garantam sua participação o quanto antes.

Para mais informações, entre em contato com o CIDICA através do fone: (54) 3282-5167

Não perca esta oportunidade de aprimorar seus conhecimentos e garantir uma gestão fiscal eficiente e em conformidade com a lei. Participe do Curso de Nota Fiscal Avulsa e eleve sua capacitação profissional a um novo patamar!