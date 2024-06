Alpen Park entre os melhores do mundo no Tripadvisor

O Alpen Park, complexo de aventura e diversão para toda a família localizado em Canela, está entre os melhores parques de diversão do mundo no “Travellers’ Choice – Os melhores dos melhores”, que foi divulgado nesta terça-feira (25). O prêmio é concedido a quem recebe avaliações excelentes na comunidade do Tripadvisor em um período de 12 meses. Dos oito milhões de perfis da plataforma, menos de 1% alcança esse marco. O Alpen Park ficou no top 25 do mundo e em quinto no Brasil.

Para a gerente de Relacionamento, Samanta Vasques, a distinção é motivo de orgulho. “Saber que nossos visitantes incluem o Alpen Park em seus roteiros nos motiva a fazer uma entrega de excelência e qualidade. Surpreender positivamente é uma das missões da nossa equipe, que não mede esforços para encantar os clientes! Fica nossa gratidão a todos que avaliam nosso parque, serviço e colaboradores. Afinal são eles os responsáveis por estarmos neste ranking”, frisa Samanta.

RANKING BRASIL

1° Beto Carrero World, Penha (SC)

2° Beach Park, Aquiraz (CE)

3° Parque Terra Mágica Florybal, Canela (RS)

4° Náutico Praia Clube, Caldas Novas (GO)

5° Alpen Park, Canela (RS)

RANKING MUNDIAL

1° Disneyland Paris, França

2° Siam Park, Espanha

3° Ferrari World Abu Dhabi, Emirados Árabes

4° Beto Carrero World, Brasil

5° Waterbom Bali, Indonésia

6° Beach Park, Brasil

7° Le Puy du Fou, França

8° Alton Torres Resort, Reino Unido

9° Walt Disney Studios Park, Franca

10° Dollywood, Estados Unidos

11° Heide Park, Alemanha

12° The Milky Way Adventure Park, Reino Unido

13° Magic Kingdom Park, Estados Unidos

14° Fun Spot America, Estados Unidos

15° Universal Studios Singapore, Cingapura

16° Aquafollie, Itália

17° Lost World Of Tambun, Malásia

18° Parque Terra Mágica Florybal, Brasil

19° Legoland Billund, Dinamarca

20° Drayton Manor Park, Reino Unido

21° Náutico Praia Clube, Brasil

22° Hong Kong Disneyland, China

23° Ramayana Water Park, Tailândia

24° Alpen Park, Brasil

25° Universal Studios, Japão