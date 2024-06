A Prefeitura de Canela, por meio da Secretaria de Turismo e Cultura, transferiu o show de abertura da Temporada de Inverno com a Tati Portela para o dia 4 de agosto. A decisão foi tomada em razão de ajustes que ocorrerão no processo licitatório para a produção do evento.

O secretário da pasta, Gilmar Ferreira, destaca que a programação da Temporada de Inverno seguirá normalmente com diversas atrações e eventos culturais planejados para o período.