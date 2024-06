A obra de reforma e manutenção do telhado da obra do novo quartel dos Bombeiros foi retomada nesta semana. O prédio que estava com a cobertura concluída foi danificado no temporal que atingiu a cidade em 17 de janeiro deste ano e, desde então, estava sem cobertura.

O impasse no conserto do telhado, que demorou por trâmites administrativos, estava impedindo o avanço na construção do novo quartel e colocando em risco etapas já realizadas do projeto.