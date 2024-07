Patram prende três homens por pesca ilegal em São Francisco de Paula

No último domingo (30/06), Policiais Militares do 2° Pelotão Ambiental de Canela, atenderam a denúncias de que três homens estariam em um camping no município de São Francisco de Paula, e que haviam retirando redes de pesca do rio.

Com base nas informações recebidas, os policiais realizaram buscas em uma rodovia do município e conseguiram abordar um veículo com as características informadas. O veículo estava puxando um reboque com uma embarcação, onde foram encontrados diversos petrechos de pesca, incluindo 17 redes, totalizando 343 metros. Essas redes, do tipo feiticeira (três panos) de malhas variadas, são extremamente predatórias e proibidas para pescadores amadores em qualquer local, além de serem proibidas para profissionais fora das zonas de pesca.

Os homens também possuíam aproximadamente 2 kg de pescado já limpo, das espécies traíra, branca, lambari e cará, além de três peixes inteiros ainda presos às redes. Outros materiais de pesca, como carretilhas, molinetes, carretéis de linhas e anzóis, também foram localizados.

Diante dos fatos, os policiais deram voz de prisão aos ocupantes do veículo, que foram conduzidos à delegacia, onde foi lavrada a prisão em flagrante delito. Todos os petrechos de pesca e os peixes foram apreendidos, e os homens responderão em liberdade após o pagamento de fiança.