Roda Canela prepara programação cultural para julho

Primeira roda-gigante da Serra Gaúcha, a Roda Canela preparou uma programação cultural para julho. O novo atrativo turístico, que oferece uma vista exclusiva de 360 graus da região a uma altura de 52 metros, terá ao longo do mês shows musicais, feiras de artesanato e outras atrações.

Nos dias 06, 07, 13 e 14 de julho, a partir das 13h, a Roda Canela receberá uma feira com mais de 15 artesãos independentes da Serra Gaúcha, que estarão expondo e comercializando seus produtos no pátio do atrativo. A feira de artesanato terá biscoitos, costura criativa, itens em crochê, vestuário em tricô, amigurumi, macramê, pontilhismo, velas aromáticas e aromatizadores, mandalas, vasos de porcelana, itens para chimarrão e roupinhas de bebês.

Já as atrações musicais acontecerão sempre às 15h, com a programação completa nas redes sociais @parquemundoavapor. Em dias de chuva a programação pode sofrer alterações. A Roda Canela está localizada na rodovia Gramado-Canela no parque Mundo a Vapor.

Serviço

Horários da bilheteria:

Segundas, terças e quintas das 13h às 19h.

Sextas, sábados e domingos das 10h às 19h

A partir de R$ 35,00

Demais valores em www.parquemundoavapor.com.br

Instagram @parquemundoavapor