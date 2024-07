BENDITO O HOMEM – Pão de Judá

BLOG DA TV MENORAH (www.tvmenorah.com.br/blogdatvmenorah/)

BENDITO O HOMEM

As palavras inscritas em Jeremias 17:7-11, foram ditas pelo profeta Jeremias em um momento muito difícil para o povo de Deus que se distanciava cada vez mais dos caminhos do Senhor. O povo havia pecado e quebrado a comunhão com Deus. Jeremias falava constantemente, palavras a eles. O Senhor alertava de que o povo precisava colocar toda a confiança nEle.



Nós temos de entender que essas palavras de Jeremias devem ser levadas a sério por nós, nos dias de hoje. Quem não tiver esperança na glorificação com Cristo, não irá suportar os dias que virão. Na Bíblia, está escrito que haverá tempos em que muitos não suportarão ouvir a Sã Doutrina (leia 2Timóteo 4:3). Essas palavras são muito atuais. Estamos vendo essas coisas acontecerem dia após dia. Quando você não quer ouvir mais alguma coisa, é porque você não quer praticar essa coisa. Essas pessoas que não suportam ouvir mais a Palavra de Deus, procuram achar erros nas pessoas que são usadas por Deus e motivos para sustentar a sua resistência a Deus. A Igreja é o “depósito da verdade”. Nós, que ouvimos, temos todos os elementos para fazer uma análise, de maneira crítica, se algo é santo e puro ou não. Porém, não queremos mais ouvir, porque não queremos entregar nossa vida a Jesus. Por isso, não conseguimos mais desfrutar o mundo.



Em Jeremias 17:7, está escrito: “Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor”. Se pensarmos somente no natural e no hoje, não suportaremos. Precisamos ter a esperança da glorificação viva dentro de nós. O homem que tem esperança de glorificação está plantado junto às águas. E as nossas raízes, onde estão? Elas estão estendidas em direção à água? As nossas raízes têm que estar estendidas para a Palavra de Deus, todos os dias. Será que você ouve, respeita e pratica a lei de Deus? Você está nervoso e tenso porque não consegue praticar a Palavra de Deus? Ou acha que, simplesmente, ouvir uma mensagem bíblica, é o suficiente? O Reino dos Céus é tomado por esforço (Mateus 11:12). Enganoso é o coração do homem em pensar que, o evangelho periférico que vivemos, irá nos colocar no Reino. Se você não sair dos enganos, não vingará na próxima dispensação.



O Senhor pergunta: quer vir após Mim? Então, negue-se a si (Mateus 16:24). Jesus virá a segunda vez e julgará os mortos e os vivos e somente os aprovados poderão ir após Ele para o reino milenar. Precisamos abandonar a ideia de que Jesus faz tudo e que nós não devemos fazer nada. Que o Senhor ilumine os nossos corações!

Chegue perto de Deus agora. Faça essa oração em voz alta, medite, leve luz para sua casa e sua família!

.“Oração Apropriando-se do Escudo da Fé”



Amado Pai Celestial, pela fé aproprio-me da proteção do escudo da fé. Conto com a Tua santa presença para envolver-me como uma cápsula, oferecendo-me proteção total contra todos os dardos inflamados. Concede-me a graça de aceitar o Teu propósito que me aperfeiçoa ao permitir que algumas das flechas de satanás ultrapassem o escudo. Capacita-me a louvar-Te por isso. Ajuda-me a estar concentrado na Tua presença e não nos dardos do inimigo.

Em nome do Senhor Jesus Cristo, reivindico a proteção dos santos anjos para que me guardem e protejam dos ataques do reino de satanás. Que os anjos ministradores da parte de Deus estejam presentes para frustrar a estratégia do diabo de prejudicar a mim e a minha família. Aproprio-me da vitória do sangue do Senhor Jesus Cristo e a mantenho contra as tentativas de aproximação do maligno. Agradeço ao Senhor Jesus Cristo e o louvo pela minha vitória.

Amém.