Na manhã desta quarta feira (03/07), por volta das 11 horas, a Brigada Militar, com foco no combate a delitos de tráfico de entorpecentes, durante patrulhamento em Canela, realizou abordagem em dois indivíduos suspeitos.

Após buscas foram localizadas porções de cocaína e munições calibre 22. Os autores de 52 e 19 anos, ambos com antecedentes criminais por tráfico de drogas foram presos em flagrante.