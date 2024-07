Na noite de terça-feira (02/07), por volta das 21 horas, após troca de informações entre Polícia Civil de Bom Jesus e a Brigada Militar, foi abordado em Canela, e preso um homem com mandado de prisão por feminicídio, fato ocorrido no município de Bom Jesus.

O homem de 36 anos, com antecedentes por posse irregular de arma de fogo e feminicídio, foi encaminhado ao presídio de Canela.