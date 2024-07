Eduardo Zorzanello receberá título de Empresário Destaque na sessão do próximo dia 8

A Câmara de Vereadores de Gramado realizará a entrega do título de Empresário Destaque no início da sessão ordinária do próximo dia 8 de julho. O homenageado deste ano é Eduardo Zorzanello. A homenagem seria entregue originalmente durante a 13ª Semana Legislativa, na sessão solene que ocorreu dia 26 de junho, mas, devido à agenda do agraciado, que faz questão de receber a distinção pessoalmente, terá o momento de entrega na próxima segunda-feira.

Eduardo Zorzanello é filho de Enoir e Silvia Zorzanello (in memorian), formado em Direito pela UCS. Foi professor de espanhol de 2005 a 2008 e, em 2009, ingressou na Rossi & Zorzanello Feiras e Empreendimentos, assumindo como CEO após o falecimento de sua mãe. A empresa, fundada por Silvia e Marta Rossi, completou 35 anos em 2023, organizando mais de 1000 eventos e contribuindo para o turismo na Região das Hortênsias.

Eduardo possui mais de 15 anos de experiência no setor, tendo liderado várias entidades do turismo e eventos, e foi reconhecido como um dos 100 empresários mais poderosos do Turismo em 2019 e 2020 pela Revista Panrotas.

A indicação para a homenagem na Câmara é oriunda do Sindtur Hortênsias, conforme prevê a lei de homenagens da Semana Legislativa. O ato de entrega do título acontecerá na 20ª sessão ordinária, no Plenário Júlio Floriano Petersen. A cerimônia está marcada para começar às 18 horas. Após a entrega do título, a sessão seguirá seu rito normalmente, dando continuidade aos trabalhos legislativos previstos para a noite.