Show da Banda The Travellers na Temporada de Inverno de Canela

Atração sobe ao palco na Praça João Corrêa no sábado (6/7)

A Temporada de Inverno de Canela 2024 encanta moradores e turistas com uma decoração que já pode ser conferida nas principais ruas e uma programação repleta de atrações culturais, onde um dos destaques é o show da Banda The Travellers. A apresentação ocorre no dia 6 de julho, às 19h30, na Praça João Corrêa, prometendo uma noite inesquecível de música e diversão.

A banda tem um repertório constituído de versões de grandes clássicos do country-rock.

Além dos instrumentos tradicionais do rock – guitarra, violão, baixo, bateria -, são usados violinos, lap steel guitar (guitarra havaiana), banjo, bandolim e harmônica. A característica principal da banda são os arranjos vocais, relembrando o estilo dos anos 70, e vai embalar o público com sucessos que atravessam gerações.

O evento faz parte de uma série de atividades culturais planejadas para a temporada, que inclui shows, exposições e atividades ao ar livre, reforçando Canela como um dos destinos mais procurados na Serra Gaúcha durante o inverno.

O Secretário de Turismo, Gilmar Ferreira, destacou a importância de eventos como esse para a retomada econômica e social da cidade. “A Temporada de Inverno de Canela combina o melhor da cultura, entretenimento, gastronomia e natureza e vem para ajudar na recuperação da nossa economia, que tem sido bastante impactada pelas fortes chuvas que vêm castigando o nosso estado,” afirmou o secretário.

Além do show da Banda The Travellers, a programação da Temporada de Inverno conta com outras atrações musicais, como o show de Tati Portela, e a tradicional Festa Colonial, que chega à sua 30ª edição, trazendo o melhor da culinária local para o centro da cidade.

Com uma infraestrutura preparada para receber turistas com conforto e hospitalidade, Canela oferece pacotes especiais na rede hoteleira, que inclui descontos e benefícios exclusivos para os visitantes da temporada. Hotéis e pousadas, muitas vezes equipados com lareiras aconchegantes e vistas deslumbrantes, garantem uma experiência autêntica e memorável na paisagem serrana.

O show da Banda The Travellers é uma oportunidade imperdível para quem busca diversão e cultura na Temporada de Inverno de Canela. A cidade se firma como o destino ideal para curtir os dias frios de inverno, oferecendo uma combinação única de atrações que agradam a todos os gostos.

Atrações da Temporada de Inverno

6/7 – The Travellers – 19h30

4/8 – Tati Portela – 19h30

30ª Festa Colonial

12/7 – Garfo e Bombacha – 18h

12/7 – Banda Nosso Balanço – 19h30

13/7 – Banda Retruco – 19h30

14/7 – Banda Star Beatles – 19h30

18/7 – Banda Os Atuais – 19h30

25/7 – Banda Porto do Som – 19h30

28/7 – Banda Corpo e Alma – 19h30

– Banda Corpo e Alma – 19h30 A Festa Colonial também contará com atrações de artistas locais.

Feira do Livro: 6 a 11 de Agosto

Todas as atividades acontecem na Praça João Corrêa.

Festa Julina na sexta-feira

A Festa Julina promete agitar a cidade na sexta-feira, (5), no Multipalco da Praça João Correa. Com uma programação especial, a festa começará às 19h30 e contará com diversas atrações.

Programação:

– 19h30: A banda Pé na Serra abre a noite com uma animada apresentação de quadrilha. Os músicos prometem colocar todo mundo para dançar ao som de clássicos do forró e músicas típicas julinas.

– 20h: Um dos momentos mais esperados da noite, o casório na roça, vai divertir o público com uma encenação divertida e cheia de surpresas. Prepare-se para muitas risadas e momentos de descontração.

– 20h40: A banda Pé na Serra retorna ao palco para encerrar a festa com mais música e animação, garantindo que ninguém fique parado.

Foto: Gabriela Baethgen

A Temporada de Inverno de Canela 2024 é uma promoção da Secretaria de Turismo e Cultura e promete uma celebração imperdível para quem busca curtir um fim de semana romântico, uma aventura em família ou uma pausa relaxante.