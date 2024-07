Analista da Secretaria Nacional de Defesa Civil visita Canela e confere dados enviados pelo município para Auxílio Reconstrução

Desde o início do cadastramento do Auxílio Reconstrução do Governo Federal, a Prefeitura de Canela enviou os dados de 181 famílias atingidas pela calamidade. No entanto, apenas três famílias receberam o benefício até o momento.

Essa situação não é exclusiva de Canela; muitos municípios gaúchos enfrentam dificuldades semelhantes. Para entender a razão da não liberação dos valores e acelerar o processo, o Governo Federal iniciou uma Força-Tarefa da Defesa Civil Nacional.



O analista de infraestrutura do GADE (Grupo de Atendimento a Desastres) da Secretaria Nacional de Defesa Civil, Gunter Moraes, junto com a assistente Liliane Alves, esteve em Canela na tarde de ontem (2/7). Eles visitaram oito bairros atingidos e algumas casas das famílias cadastradas, em cooperação com a Defesa Civil do município. O objetivo foi verificar de perto os estragos e validar as informações cadastradas pela Prefeitura.



A Defesa Civil informa que as famílias cujas residências foram atingidas pelos eventos climáticos (enxurradas, alagamentos e deslizamentos) de maio ainda podem solicitar uma vistoria técnica da Defesa Civil Municipal, localizada na Rua João Pessoa, 889, para emissão de um laudo.



Após receber o laudo, o responsável familiar procura a Secretaria de Assistência, na Rua Augusto Pestana, 455, apresentando o CPF de todos os integrantes da família para efetivação do cadastro no site do Governo Federal.

Posteriormente, os cidadãos cadastrados para o apoio financeiro devem acessar o site gov.br e clicar em “Sou Cidadão” para confirmar as informações.

