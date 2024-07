BR-116 será bloqueada em Nova Petrópolis nesta sexta-feira para obras

Interrupção ocorrerá entre às 7h e às 18h

A BR-116 será novamente bloqueada entre os quilômetros 174 e 181, em Nova Petrópolis, nesta sexta-feira (5). A interrupção ocorrerá entre às 7h e às 18h para obras na via, de acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF).

Após este horário, a estrada deve ser liberada em sistema pare e siga, com acesso permitido apenas aos moradores locais e veículos leves. Essa é a dinâmica de fluxo no trecho desde o último dia 24, quando houve a abertura emergencial do perímetro, que sofre com deslizamentos de encostas desde junho do ano passado.

A medida é tomada, conforme a PRF, devido ao atraso na instalação da ponte metálica provisória, que ligará o município a Caxias do Sul. O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) informou, nesta semana, que uma equipe técnica está concluindo o novo plano de trabalho e o orçamento das cabeceiras, que sustentarão a travessia. A autarquia prevê a retomada do tráfego até o final do mês.

Fonte: leouve/divulgação