Morre Eduardo Rodrigues, o Xuxu, uma das grandes vozes da comunicação regional

Faleceu, na madrugada de hoje (05), Luís Eduardo de Souza Rodrigues, o Xuxu, aos 58 anos. Ele estava internado em um Hospital de Caxias do Sul, onde lutava contra uma série de comorbidades.

Xuxu foi uma das grandes vozes da comunicação regional, tendo sido destaque em rádios de Canela, Gramado, Bom Jesus, entre outros locais, onde, com sua alegria transmitia partidas de futebol. Em Canela, foi marcante a campanha do título estadual de futebol amador do Serrano, em 1998, e também as participações canelenses no futsal estadual, como as transmissões da Associação Esportiva Canelense.

Rodrigues também teve participações relevantes em eventos como Festa Colonial e Sonho de Natal, além de ser um dos mais antigos militantes do MDB de Canela.

Com a equipe da Folha, Xuxu comandou as transmissões ao vivo em vídeo, as primeiras dos campeonatos de Canela, levando ao ar jogos de todos os campeonatos realizados em 2023.

A equipe da Folha se solidariza com a família de Luis Eduardo Rodrigues, expressando suas mais sinceras condolências.

Os atos fúnebres acontecem nas capelas da ACM, na parte da tarde de hoje. O sepultamento está agendado para às 9h de amanhã (6), no Cemitério Municipal