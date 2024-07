Parque do Caracol, em Canela, volta a abrir diariamente

Atração vinha operando com horário diferenciado desde a reabertura após as enchentes no estado.

A partir da próxima segunda-feira, 8 de julho, o Parque do Caracol, em Canela (RS), volta a funcionar diariamente das 9h às 17h. Desde a reabertura após as enchentes de maio que castigaram o Rio Grande do Sul, a atração vinha operando apenas de quinta a segunda.

Neste retorno das atividades, além dos canelenses e moradores de Canela, que sempre tiveram isenção, moradores de Gramado também passaram a ter acesso gratuito e ambos têm valor especial de R$ 10 no estacionamento (para demais visitantes o valor é R$ 30).

Já os nascidos ou residentes do Rio Grande do Sul pagam a tarifa especial do “Bilhete Gaúcho” com ingressos a R$ 37. O benefício é válido exclusivamente para ingressos adquiridos pelo site https://parquecaracol.com.br/ e o visitante precisa comprovar o local de nascimento através de um documento oficial com foto ou a cidade onde mora apresentando comprovante de residência em seu nome.

Atrações para as férias de inverno

Localizado em uma das regiões mais visitadas nas férias de inverno, o Parque do Caracol tem atrações especiais para o mês de julho. Além das trilhas, mirantes, playgrounds, lojas, restaurante e a vista mais exclusiva da famosa Cascata do Caracol, o atrativo volta a ter música ao vivo nas sextas, sábados e domingos das 12h30 às 15h30. As apresentações são gratuitas.

Também de sexta a domingo, o personagem Zé do Apito, mascote da Estação Sonho Vivo, atração do parque que oferece passeio de trenzinho, circula pelo parque interagindo e tirando fotos com as crianças.

E nos dias 20 e 27 de julho, o Parque do Caracol apresenta uma novidade: a “Feijoada da Dilce”. A programação inclui buffet especial de feijoadas, acompanhamentos preparados pela Dona Dilce Cavalli, proprietária do Restaurante Sabor e Flor, que opera há 38 anos dentro do Parque do Caracol, degustação gratuita de cachaças de alambique e música ao vivo com a dupla de samba e pagode Maurão e Gabriel. O almoço especial custa R$ 69,90 por pessoa (o valor não inclui o ingresso para o parque).

Foto: Rafael Cavalli

PARQUE DO CARACOL CANELA-RS

Endereço: Rodovia RS 466, km 0, s/n – Caracol, Canela – RS, 95680-000

Funcionamento: Todos os dias, das 9h às 17h30 (última entrada até 17h)

Ingressos: R$ 75 na bilheteria e R$ 65 antecipado no site

Isenção:

– Pessoas nascidas ou moradoras de Canela e Gramado mediante documentação comprobatória

– Cadeirantes

– Guias de turismo inscritos na Cadastur

– Crianças até 5 anos

Meia-entrada (R$ 37):

– Pessoas nascidas ou moradoras do Rio Grande do Sul mediante documentação comprobatória e compra antecipada pelo site.

– Pessoas acima de 60 anos, mediante a apresentação de documento oficial com foto, conforme artigo 23 da lei 10.741/2003.

– Crianças (de 6 a 11 anos), mediante a apresentação de documento oficial com foto;

– Estudantes, mediante a apresentação de carteira de estudante, conforme 2º do art. 1º da Lei nº12.933, de 2013;

– PcD e Acompanhante, mediante a apresentação de laudo médico e/ou documento oficial com foto.

Estacionamento: R$ 30 (valor promocional de R$ 10 para moradores de Canela e Gramado)

Site e redes sociais

https://www.parquecaracol.com.br/

https://www.instagram.com/parquedocaracol/

https://www.facebook.com/parquedocaracoloficial/